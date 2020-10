Maatregelen doen ook honkbal de das om: Holland Series stopgezet

Dat laten bronnen weten aan NH Sport. Het stopzetten is extra zuur voor de Pirates. De ploeg van trainer Michael Duursma won de eerste twee wedstrijden in de Holland Series en pakte daarmee een belangrijke 2-0 voorsprong. Donderdag zou de derde wedstrijd worden afgewerkt in Rotterdam, maar als gevolg van de nieuwe maatregelen kan ook dat duel geen doorgang vinden.

Amsterdam Pirates had nog twee overwinningen nodig om zich te verzekeren van het kampioenschap in dit toch al rommelige seizoen. NH Sport heeft navraag gedaan over de kwestie bij de honkbalbond KNBSB, maar zij kunnen het nieuws op dit moment noch bevestigen noch ontkennen.