Horeca dicht, amateurteamsport verboden en mondkapjes worden verplicht

NOORD-HOLLAND - Nederland zet zich schrap voor strengere coronamaatregelen. Premier Rutte en minister De Jonge maakten vandaag in een persconferentie bekend dat we teruggaan naar een gedeeltelijke lockdown, waarbij onder andere de horeca weer op slot gaat. Alle maatregelen gaan morgenavond om 22.00 uur in.

Naast het sluiten van de horeca wordt ook de amateurteamsport aan banden gelegd. Sporten waarbij geen afstand kan worden gehouden of meer dan vier volwassenen bij elkaar moeten komen zijn verboden.

De maatregelen gelden in de eerste instantie voor vier weken, al is er geen concrete einddatum toegezegd. Over twee weken is er een evaluatiemoment, als het aantal besmettingen dan niet aanzienlijk is gedaald worden er mogelijk verdere maatregelen genomen, volgens Rutte een volledige lockdown.

Gisteravond laat werd al duidelijk dat de horeca waarschijnlijk weer volledig zal moeten sluiten. Horeca-ondernemers reageren onthutst, en hebben het gevoel dat zij disproportioneel hard getroffen worden door de maatregelen. Volgens Rutte klopt het dat er in de horeca niet heel veel clusters voorkomen, maar volgens hem zijn de clusters in de horeca wel extra groot. "Het gaat om grote groepen en heel veel contactmomenten. Zo'n cluster kan dan oplopen tot 380 besmette personen."

Na 20.00 uur geen alcohol meer

Naast het sluiten van de horeca geldt er vanaf donderdagochtend een algemeen verbod op het verkopen van alcohol en softdrugs na 20.00 uur. Om dat verbod kracht bij te zetten riskeren ook individuen een boete als ze na 20.00 uur met alcohol of softdrugs over straat lopen.

Volgens Rutte wordt er meer ingezet op handhaving.

Mondkapjesplicht

Het dringende advies om een mondkapje te dragen in openbare binnenruimtes als winkels wordt omgezet in een plicht. Dit gaat ook gelden op middelbare scholen, mbo's, hbo's en universiteiten. Twee weken geleden zag minister Van Engelshoven er nog niets in om mondkapjes ook op andere plekken dan het voortgezet onderwijs de norm te maken.

Kijk hieronder de volledige persconferentie terug