Horeca-eigenaren woest om mogelijke sluiting: "We gaan de barricade op"

NOORD-HOLLAND - In de strijd tegen het coronavirus gaat de horeca mogelijk opnieuw op slot. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS . Tevens zal de verkoop van alcohol door winkels in avonduren worden verboden. Noord-Hollandse horeca-ondernemers willen het er niet bij laten zitten: "Wij gaan de barricade op!"

Baltus ziet ook wel in dat er iets moet gebeuren om het virus terug te dringen, maar volgens hem is de horeca wederom de gebeten hond. "Als ik hoor dat ik morgen weer moet sluiten, kan ik weer een voorraad van duizenden euro's weggooien. Ze willen de bewegingen beperken, dus ik begrijp dat een nieuwe sluitingstijd van bijvoorbeeld 18.00 uur geen optie is. Dan wordt het alleen maar drukker met de lunch, maar wij zijn volgens mij nu echt de enige groep die geraakt worden.

"Dat voelt zo klote als ondernemer", Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Holland windt er geen doekjes om, na het horen van de mogelijk terugkerende maatregel. "Je doet alles om te zorgen dat het voor elkaar is en dan krijg je weer een klap in je nek."

Voor hoe lang de maatregel zal gelden is nog onbekend. Bij de persconferentie van morgenavond zal naar alle waarschijnlijkheid weer een routekaart getoond worden met duidelijkheid over toe- en later afnemende maatregelen.

"Ik begrijp het allemaal wel, maar ik ben wel bang, want wie zegt dat dit niet weer dertien weken duurt. Dit gaat heel veel bedrijven de kop kosten. Dat terwijl je supermarkten en bakkers recordomzetten ziet draaien. Niet dat ik het hen niet gun, maar het doet gewoon pijn."

Rouwadvertentie

Ook bij Karin Hiemstra, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Alkmaar, kwam het nieuws binnen als een bom. "We zijn de hele avond al druk. Er zijn posters gemaakt met een soort rouwadvertentie. Ik denk dat we die voor de ramen gaan hangen morgen", vertelt ze.

"De horeca is juist de sector waarin het goed gaat. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Het is vooral de onduidelijkheid die het zo vreselijk maakt. Bij de vorige sluiting zou het in eerste instantie ook maar drie weken duren. Dit is misdadig. We zijn het zo beu en gaan de barricade op."

Het is nog niet zeker of de horeca moet sluiten. Morgenavond om 19.00 uur maakt premier Mark Rutte in een persconferentie de nieuwe maatregelen bekend.