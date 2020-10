Doodskist en rouwadvertenties bij horeca Alkmaar om dreigende sluiting: "We gaan dood"

ALKMAAR - Het mogelijk sluiten van de horeca voelt als een doodsteek voor cafés in Alkmaar. Na het moeilijke voorjaar weten ze niet of ze nog zo'n klap kunnen overleven. Om aan te geven hoe het ervoor staat als er een sluiting komt, worden rouwadvertenties verspreid door de stad en staat er een doodskist voor 't Hartje op het Waagplein.

"Op een gegeven moment houdt het op. Voor ons als eigenaar is dat natuurlijk verschrikkelijk, voor mijn moeder en het gezin. Maar we hebben ook 25 mensen in dienst, die willen we ook doorbetalen aan het einde van de maand."

Voor de horeca in Alkmaar voelt het alsof zij een makkelijk slachtoffer zijn. "Dit hebben we niet helemaal verdiend", aldus Hiemstra. "Maar wij zijn wel de makkelijkste knop om aan te draaien."

Karin vindt dat de overheid gefaald heeft in de handhaving. "We moeten gewoon zeggen: jongens als je niet aan de regels houdt, dan moet je aangepakt worden", vertelt ze. "Wij worden ook aangepakt. Als wij ons niet aan de regels houden worden we direct aangepakt. En terecht. Maar wij hebben ons gedragen en gereguleerd en geregistreerd. En dat doen we nog steeds en dat blijven we ook doen."

Toch open blijven

Het zit de horeca in Alkmaar zo hoog dat cafés en restaurants het verbod volgens Hiemstra mogelijk gaan negeren. "Als wij er voor kiezen om open te blijven, want die geluiden die gaan echt in Alkmaar op: 'wij blijven open', dan blijven we ons wel gewoon aan de regels houden."