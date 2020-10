Eerste Alkmaars kookboek uitgereikt aan Gerard Joling: "Zonder horeca geen reuring"

ALKMAAR - Na wekenlang recepten uitkiezen, koken en mooie foto's maken is het Alkmaars Kookboek vanaf vandaag te koop. Het eerste expemplaar werd gisteravond uitgereikt aan liefhebber van lekker eten en drinken Gerard Joling. "Horeca is reuring en dat moet je hebben in een stad als Alkmaar."