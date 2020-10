Lijst Westfriese intochten steeds korter: ook Koggenland blaast intocht af

KOGGENLAND - Ook in de gemeente Koggenland gaan de Sinterklaasintochten dit jaar niet door vanwege het coronavirus. Daarmee wordt de lijst van Westfriese intochten verder uitgedund. Alleen de gemeente Opmeer heeft vooralsnog geen besluit genomen over het jaarlijkse kinderfeest.

Elk jaar komt de sint aan in Obdam Ursem, De Goorn/Avenhorn, Hensbroek en Berkhout, maar dit jaar worden de traditionele intochten van de kalender geschrapt, laat de gemeente weten. De sinterklaascomité's van de verschillende dorpen staan met elkaar in contact om samen te bekijken wat nog wel kan.

De kersverse burgemeester van Koggenland - Monique Bonsen - laat weten dat ze de liefde voor het sinterklaasfeest deelt met de organisatoren, maar toch geen kans ziet deze door te laten gaan. "Ik steun het besluit de intochten dit jaar niet in de gebruikelijke vorm door te laten gaan. Het is erg jammer, maar in de huidige situatie rond corona logisch."

Daarmee lijkt de kans op een sfeervolle intocht bijna vergekeken. Alleen in de gemeente Opmeer is nog geen duidelijkheid over de intocht.