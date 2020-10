Herfstvakantie (bijna) zonder Duitse gasten: "Het is wel een toestand geworden"

CALLANTSOOG - Langs de kust in de Noordkop is het goedmerkbaar dat de Duitsers de regio vermijden, vanwege de code rood die voor Noord-Holland geldt. Er rijden amper auto's met witte nummerborden op weg naar een camping, hotel, bungalow of appartement. Het wordt een herfstvakantie zonder 'danke schön' en ' auf wiedersehen'.

"Wij hebben dit jaar besloten om langer open te blijven om zo de herfstvakantie mee te pakken", vertelt Hotze Richter van camping Sint Maartenszee, "Ook wilden we zo de geannuleerde boekingen rond pasen doorboeken. Helaas heeft de Duitse regering ons gebied op code rood gezet en hebben de Duitse gasten opnieuw geannuleerd."

Testen

Als Duitsers naar ons land komen voor vakantie, moeten ze bij thuiskomst in quarantaine en kunnen zich laten testen. "We hebben enkele gasten gehad die donderdagavond naar huis gingen zodat ze zich op vrijdag konden laten testen. Als de uitslag dan in het weekend komt en negatief is, kunnen ze de maandag meteen weer aan de gang.", vertelt Lisa van Hoogschagen van Verhuurburo Callantsoog.

Samen met haar broer Mike heeft ze het bedrijf nu anderhalf jaar. De jonge ondernemers kregen meteen de coronacrisis voor hun kiezen. "Het is wel een ongelukkig jaar geworden 2020, zeker niet wat we er van verwacht hadden. Maar ja, je moet er zelf toch weer iets moois van maken uiteindelijk."

Ze regelen de verhuur en alles wat daar bij hoort voor zo'n 60 accommodaties in Callantsoog en omgeving. "De herfstvakantie is een hele toestand geworden. Toen code rood van kracht werd, annuleerden de Duitse gasten massaal. We hopen nu dat de Nederlanders in eigen land op reis gaan. De helft van onze accommodaties zijn momenteel bezet. Normaal gesproken hadden we nu helemaal vol gezeten."

Kamperen

Voor de campings die ervoor kozen langer open te blijven, is de hoop op meer Nederlandse kampeerders niet groot. "Nederlanders kamperen normaal tot 1 september of iets langer als het weer mooi is. Maar dan houdt het wel op, die gaan niet in de regen en in de kou staan", legt Hotze Richter uit. "Voor Duitsers is dat anders. Die zeggen 'er is geen slecht weer, alleen slechte kleding' die maakt het niks uit en gaan ook met slecht weer lekker wandelen op het strand."

Texel

Op Texel lijken de zaken wat makkelijker te lopen dan op het vaste land. Het 'merk' Texel blijkt ook tijdens deze uitzonderlijke periode rond corona, veel aantrekkingskracht te hebben. In het voorjaar bleek al dat er een nieuw, jonger publiek naar het eiland kwam. Ook voor de komende herfstvakantie ziet het er best goed uit. "We mogen zeker niet klagen. We hebben een bezettingsgraad van 75 tot 80% en dat is, ook ten opzichte van normale jaren, niet slecht", vertelt directeur Frank Spooren van VVV Texel.

Volgens Spooren is het 'eilandgevoel' net dat extra beetje waarom Texel het misschien wat beter doet dan de kustrecreatie op het vaste land. "Daarnaast is het, denk ik, ook een gevolg van de, al decennia lange, gecoördineerde promotie waarmee we de consument heel goed weten te bereiken."

Hij ziet ook de slechte cijfers in steden voorbij komen. "Kijk naar de bezettingsgraad van hotels in de Randstad. Bijvoorbeeld Amsterdam in september: 22,4%. Dan denk ik dat we hier onze zegeningen maar mogen tellen."

Boekingen

Mike en Lisa van Hoogschagen hopen met last minutes de Nederlanders toch nog te verleiden om een weekendje of een hele week weg te gaan tijdens de herfstvakantie. "Je merkt dit jaar echt wel dat het Nederlandse toerisme aantrekt. Maar we hebben normaal 80% Duitse gasten. En met al die last minute annuleringen is het even afwachten. We hopen dat er veel geboekt gaat worden"