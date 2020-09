Texel vraagt Duitse overheid code rood-besluit te specificeren: "Hier is het veilig"

TEXEL - De gemeente Texel hoopt dat de Duitse overheid haar besluit om de provincie Noord-Holland als risicogebied te bestempelen, wil bijstellen. Meer specifiek: dat enkel bepaalde delen rood krijgen, zoals de regio Amsterdam. "Duitsers lopen op Texel minder risico dan wanneer ze in hun eigen regio verblijven", vindt Frank Spooren van VVV Texel.

Texelse Courant / Jeroen van Hattum

De telefoon staat sinds vanochtend roodgloeiend bij de VVV Texel. "Veel mensen bellen, mailen en appen ons met de vraag wat ze moeten doen", zegt Frank Spooren van VVV Texel. "Sommigen willen annuleren - er zijn vanochtend zo'n 25 annuleringen bij ons binnengekomen, maar ik merk wel dat er een groot verschil is ten opzichte van de situatie in begin dit jaar. Toen annuleerde iedereen standaard, nu is er meer rust, ruimte en nuance." Frustrerend Spooren geeft wel aan het 'frustrerend' te vinden dat vanuit Duitsland en België het advies is gegeven niet naar Noord- en Zuid-Holland te gaan, en dus ook niet naar Texel. "Het ongenuanceerde hiervan is dat wij natuurlijk geen Amsterdam zijn. Terwijl dat de aanleiding is. En wij hier nu wel de gevolgen van ondervinden." Hij begrijpt niet dat de Duitse overheid heeft kunnen beslissen de hele provincie op rood te zetten. "Je zou verwachten dat er rekening wordt gehouden met de gevolgen voor de lokale economie." Het besluit valt ook bij de Duitsers niet in goede aarde. Tekst gaat verder onder de tweet.

Op Texel minder risico Hij vindt het besluit bovenal niet terecht. "Er zijn hier weinig besmettingen. Duitsers lopen op Texel minder risico dan wanneer ze in hun eigen regio verblijven. Wij zijn geen bestemming met een verhoogd risico, dus er is eigenlijk geen reden om hier niet te komen. Ze kunnen ook nog steeds komen, het is enkel een advies, alleen moeten ze bij terugkomst een coronatest ondergaan. Als die negatief blijkt te zijn, hoeven ze vervolgens niet in quarantaine." De gemeente neemt desondanks de zorgen van de VVV en de ondernemers serieus. Ze geven aan te proberen te lobbyen bij de Duitse overheid om het besluit aan te passen. "Maar niet vanuit de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. We gaan kijken hoe we vanuit ons eigen netwerk hier iets aan kunnen doen", bevestigt gemeentevoorlichter Linda Dinkelman.