Schipholbaas: Code rood bevestigt wirwar Europese coronaregels

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

"De wirwar aan reisbeperkingen en het gebrek aan internationale afstemming is niet bevordelijk", zegt topman Benschop van Schiphol kort nadat hij op de hoogte was gebracht van de nieuwe reisrestricties van de Duitsers en Belgen. "We zijn er erg voor dat in Europa beter samengewerkt wordt op de definitie 'wat is nou een risico en hoe bepalen we dat'."

Benschop liet drie weken geleden al zijn zorgen blijken over de internationale samenwerking over coronaregelgeving na het bekendmaken van de halfjaarcijfers van Schiphol. De dieprode cijfers dwingen de luchthaven tot een reorganisatie bij het Schiphol Group-personeel.

Teststraat gesloten

De topman wil dat Europese landen een lijn trekken over de codering van landen en vindt dat iedereen die vanaf Schiphol naar een hoogrisicogebied vliegt, verplicht getest moet worden. Maar in plaats van opschaling van het testbeleid op Schiphol, is de coronateststraat op de luchthaven inmiddels voor onbepaalde tijd gesloten.

Ingelicht

Iedereen die vanaf Schiphol vliegt wordt door de luchtvaartmaatschappijen ingelicht over de nieuwe regels van Duitsland en België, zegt Benschop. Dat geldt ook voor overstappende passagiers die doorreizen naar een Duitse luchthaven of naar Brussel.

Dick Benschop reageerde vanavond op het besluit van Duitsland en België voor de camera van NH Nieuws: