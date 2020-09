België en Duitsland geven code rood af voor Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Onze provincie is volgens het Belgisch en Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken een enorm risicogebied als het gaat om corona. Naast regio's in Frankrijk, Kroatië en Tsjechië is het niet meer toegestaan naar Noord-Holland af te reizen.

Zo valt te lezen op de website van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken en die van Duitsland. Voor wie minstens twee dagen in Noord-Holland is geweest en naar België reist, geldt de regel dat zij een test ondergaan en in quarantaine moeten.

Ook in Duitsland moet je je laten testen. Het is voor hen afhankelijk van en naar welke deelstaat mensen gaan of ze in quarantaine moeten. De maatregel gaat in Duitsland per direct in, voor België vrijdag.

Naast dat Belgen en Duitsers niet naar Noord-Holland mogen, wordt dat ook aangegeven voor Zuid-Holland. De landen past het reisadvies aan omdat er een forse stijging in het aantal besmettingen in onze provincie is.