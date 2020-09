Toerismesector Enkhuizen onthutst door code rood op provincie: "Hier is niks aan de hand"

ENKHUIZEN - Gisteren werd de provincie Noord-Holland door buurlanden België en Duitsland bestempeld met 'code rood', wat betekent dat niet-noodzakelijk reizen naar onze provincie verboden is. Dat leidt tot verbaasde reacties in Enkhuizen. Volgens Peter Timmermans van het VVV-kantoor in Enkhuizen is de stad juist volkomen veilig. "We worden over één kam geschoren met Amsterdam."

Dat voelt oneerlijk, maar begrip is er ook. "Natuurlijk begrijp ik dat zo'n maatregel op een provincie wordt gelegd, dat geeft duidelijkheid voor de toeristen." Maar liever ziet Timmermans regionale maatregelen. "Ik hoop dat Rutte morgen in zijn persconferentie de maatregelen iets specifieker maakt voor de regio's met veel besmettingen, dat kan voor ons weer wat toestroom betekenen."

Timmermans is interim-directeur van het VVV-kantoor en volgens hem zit de stad juist deze periode vol met Duitse bezoekers. "Die zijn er tot nu toe nog steeds, maar misschien is het nieuws nog niet helemaal doorgesijpeld." Timmermans heeft verschillende ondernemers gesproken. "De eerste reactie is: waarom? Het is hier volkomen veilig! Maar doordat we bij Noord-Holland horen geldt het ook bij ons."

"Hoezo code rood? Wij zijn hier in Enkhuizen, niet in Amsterdam"

Marieke Schooneman is voorzitter van de winkeliersvereniging en heeft een eigen koffiezaak. Ook haar eerste reactie is er een van verbazing: "Hoezo code rood? Wij zijn hier in Enkhuizen, niet in Amsterdam!" De maatregel staat volgens haar haaks op hoe het in Enkhuizen beleefd wordt: "Iedereen houdt zich keurig aan de regels in de winkels en in heel West-Friesland valt het aantal besmettingen erg mee."

Onrust

Het gaat volgens Schooneman net weer goed sinds de lockdown. "We zien hier momenteel hartstikke veel Duitsers, dat is een groot deel van onze klantenkring in deze tijd." Vooralsnog ziet zij ze niet direct vertrekken, maar vragen krijgt zij wel. "Je ziet dat ze onrustig worden: gisteren zat een groepje Duitsers bij mij aan de koffie en zij vroegen of er een lockdown aankomt. Ze konden het zelf ook niet geloven dat ze in 'code rood-gebied' waren. Ze voelden zich juist heel veilig hier."

Schooneman verwacht niet direct een uittocht van toeristen, maar het zal wel langzaam minder worden naarmate het nieuws indaalt, verwacht zij. En dat terwijl de piek van Duitse toeristen in het najaar nog moet komen. Half oktober start de herfstvakantie en dat staartje van het seizoen is dit jaar extra belangrijk voor de ondernemers. "Het ging de afgelopen maanden weer best lekker en dat hadden we nodig na de sluitingen. In deze maanden kunnen we de geleden verliezen inhalen, dan is dit nieuws echt wel zuur."