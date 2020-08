Topdrukte Texel zet flink door: "Volgeboekt tot en met de herfstvakantie"

TEXEL - De toeristen weten ook na de zomervakantie Texel goed te vinden. Dat is ieder jaar zo, maar dit jaar lijkt de echte topdrukte langer door te zetten. "De maanden september en oktober zijn zéér goed bezet", aldus Iwan Groothuis van vakantiepark de Krim. "Het is erg druk", beaamt ook de kleinere ondernemer Marja Maas.

"Op de camping is het een wat ander verhaal, want daar zijn we ook afhankelijk van het weer. Maar de andere accommodaties zijn zeker tot en met de herfstvakantie vol", aldus Groothuis. Dat terwijl de hele vakantie al boven gemiddeld druk was. "Vanaf juli hebben we elke week vol gestaan. Daarvoor was het natuurlijk een ander verhaal."

Ook bij Marja Maas en haar Bed & Breakfast is de rust nog niet teruggekeerd. "Als ik in mijn agenda voor september kijk, lijkt het nog niet rustiger te worden." De weekenden zijn voor haar door het hele jaar geen probleem. Dan raakt ze haar kamers altijd wel kwijt. "Maar nu zijn volle weken al ver van te voren geboekt."