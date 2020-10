Maaien van waterplanten in Gooimeer op losse schroeven: waterkwaliteit verslechtert

Het maaien van waterplanten op het Gooimeer, vooral het woekerende fonteinkruid, is al langer onderwerp van gesprek. De waterplanten zorgen voor veel overlast voor watersporters en recreanten, onder meer omdat de planten nog wel eens verstrikt wllen raken in de motoren van boten.

Watersporters zijn de planten dan ook liever kwijt dan rijk, maar dat is niet makkelijk. Consequent maaien is de enige echte oplossing om van de planten af te komen. Gastvrije Randmeren, het samenwerkingsverband van gemeenten rondom het Gooimeer, heeft de afgelopen tijd gekeken of er daarom nog meer gemaaid kon worden.

Waterkwaliteit slecht

Dat lijkt niet te kunnen, omdat de kwaliteit van het water in het Gooimeer en het naastgelegen Eemmeer flink achteruit zijn gegaan, zo blijkt uit onderzoek het door Gastvrije Randmeren ingeschakelde bureau Witteveen+Bos.

Dat heeft twee oorzaken. Een van de oorzaken is de sterk afgenomen mosselpopulatie. Omdat mosselen het water filteren, zorgde hun aanwezigheid er de afgelopen jaren voor dat de waterkwaliteit op de meren eigenlijk perfect was. Omdat het de mosselpopulatie in de meren inmiddels sterk is uitgedund, wordt het water minder goed gefilterd.

Als er dan ook nog eens veel waterplanten worden gemaaid, kan dat drastische gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. "Het watersysteem is kwetsbaar voor omslag van helder waterplantrijk water, naar een troebele en algenrijke toestand", aldus het onderzoek.

Kiezen uit twee kwaden

De uitkomst van het onderzoek is een flinke klap voor Gastvrije Randmeren, dat de laatste jaren juist zo hard werkt om het Gooimeer en het Eemmeer aantrekkelijk te houden voor watersporters en recreanten. Aan de andere kant helpt een slechtere waterkwaliteit daar ook niet bij.

Gastvrije Randmeren wil het probleem snel aanpakken, maar hoe precies is nog niet duidelijk. Daarvoor wordt onder meer overlegd met de betrokken gemeenten als Gooise Meren en Huizen.