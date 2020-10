Klaassen, Klaiber en Castillo maken minuten bij gelijkspel tussen Ajax en AZ

AMSTERDAM - Het oefenduel tussen Ajax en AZ op Sportpark De Toekomst is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Thijs Oosting en Lassina Traoré maakten de doelpunten.

Bij Ajax maakte aankoop Davy Klaassen zijn eerste minuten in een Ajax-shirt sinds de Europa League-finale van 2017. Rechtsback Sean Klaiber debuteerde officieus als Ajacied. Datzelfde gold voor AZ-aanwinst Juan Familia-Castillo.

In het begin was AZ de betere ploeg. Dat leidde ook na 26 minuten tot de 0-1. Een voorzet van Fons Gemmel werd bij de tweede bal binnengetikt door Oosting. Vlak voor rust maakte Ajax gelijk. David Neres veroverde de bal en zette Traoré vrij voor doelman Hobie Verhulst. De Burkinees schoot de bal bekeken in de hoek.

De tweede helft leverde nog twee grote kansen op en die waren voor de thuisploeg. Neres en Zakaria Labyad raakten de paal.

Opstelling Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Mazraoui, Martínez, Rensch; Klaassen, Taylor (Warmerdam/71), Traoré (Brobbey/71); Neres (De Waal/87), Huntelaar (Labyad/46), Antony (Mendez/87)

Opstelling AZ: Verhulst; Sedlacek (Gemmel/3), Leeuwin, Letschert (Velthuis/46), Castillo (Gullit/57); Goudmijn, Reijnders, Taabouni; Oosting, Druijf, Aboukhlal (Margaret/63)