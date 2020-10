AZ huurt Juan Familia-Castillo van Chelsea

"Ik ben heel blij met deze stap en heb er super veel zin in", vertelt Familia-Castillo bij zijn presentatie in Alkmaar. "AZ is één van de grootste clubs van Nederland en je ziet dat ze elk jaar nog aan het groeien zijn. Ik zal moeten knokken voor mijn plek in de basis, maar zo gaat dat nou eenmaal in het voetbal."

De Amsterdammer speelde tot de zomer van 2009 in de jeugd van Zeeburgia, waarna hij de overstap maakte naar Ajax. Op De Toekomst maakte de verdediger een dusdanig goede indruk dat hij in de belangstelling kwam te staan van Chelsea. In 2016 waagde hij de overstap naar de Londenaren, waar hij nog niet tot een officieel debuut in het eerste kwam. Vorig seizoen werd Familia-Castillo uitgeleend aan Jong Ajax en voor die ploeg speelde hij 23 wedstrijden in de eerste divisie.

Linksachter

Na het vertrek van Thomas Ouwejan (naar Udinese, red.) was Owen Wijndal de enige linkervleugelverdediger in de selectie van de Alkmaarse hoofdmacht. Met de komst van Familia-Castillo is dat defensieve probleem opgelost.

Max Huiberts, technisch directeur van AZ, was dus al langer op zoek naar een versterking voor de defensie. "We hebben met Owen Wijndal een speler die nu ook bij het Nederlandse elftal speelt en bij Jong AZ hebben we Maxim Gullit. Dat zijn maar twee spelers voor twee posities en dat vonden wij te weinig. Daarom hebben wij besloten Juan te huren," aldus Huiberts.

Familia-Castillo wordt gehuurd tot het einde van het seizoen. Er is volgens Huiberts geen optie tot koop opgenomen in de overeenkomst.