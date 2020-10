Ajax haalt 'kind van de club' terug: Davy Klaassen tekent voor 4 jaar

AMSTERDAM - Het hing de laatste dagen al in de lucht, maar maandag is de transfer van Davy Klaassen naar Ajax officieel beklonken. De Hilversummer tekent voor vier jaar in Amsterdam. Ajax maakt een bedrag van 11 miljoen euro over aan Werder Bremen. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot 14 miljoen euro.

Pro Shots / imago

“Ik ben heel blij om terug te zijn bij Ajax, dat voelt als thuiskomen voor mij", zegt Klaassen op de website van Ajax. "Mijn halve leven heb ik hier doorgebracht en het is fijn hier nu weer te zijn. Ik heb mij altijd verbonden gevoeld aan de club en kijk er dan ook naar uit om het Ajax-shirt weer te mogen dragen.” Klaassen keert daarmee terug bij de club waar hij ooit begon. De aanvallende middenvelder speelde van 2011 tot en met 2017 in de hoofdmacht van Ajax. In zijn laatste jaar in Amsterdam bereikte hij de finale van de Europa League (2-0 verlies tegen Manchester United). In 2017 haalde trainer Ronald Koeman hem naar Everton, dat destijds 27 miljoen euro voor hem neerlegde. Het werd geen succes en Klaassen speelde slechts zeven wedstrijden in de Premier League.

Sterkhouder in Bremen Bij Werder Bremen besloot Klaassen zijn carriêre nieuw leven in de blazen. Daar groeide hij uit tot een van de vaste krachten in het elftal van Florian Kohfeldt. In het eerste seizoen in Noord-Duitsland speelde hij met Werder in de middenmoot, maar afgelopen jaar vocht het team tegen degradatie. Dat werd op het nippertje ontlopen, dankzij een gigantische eindsprint van de ploeg. Eerder versterkte Ajax zich met Antony, Mohammed Kudus, Sean Klaiber en de teruggekeerde Maarten Stekelenburg. NH Sport zocht Davy Klaassen vorig jaar op bij Werder Bremen. Check hieronder de reportage:

Weltklasse in Bremen: op bezoek bij Davy Klaassen - NH Sport / Stephan Brandhorst