Lessen op Amstelveense school 25 minuten ingekort om te kunnen ventileren

AMSTELVEEN - Op het Herman Wesselink College in Amstelveen geldt vanaf vandaag een mondkapjesplicht buiten de leslokalen. Het gebouw voldoet niet aan de ventilatie-eisen. Om de kans op besmetting te verkleinen zijn de lessen nu ingekort van 80 naar 55 minuten. Dat is maar een tijdelijke oplossing: rector Bert Kozijn maakt zich grote zorgen over de winter, als de temperaturen dalen.

Het ventilatiesysteem laat flink te wensen over. "We hebben begin dit schooljaar onderzoek laten doen. Er zijn wat werkzaamheden aan het ventilatiesysteem gedaan. Er worden nu nog metingen gedaan en we zijn in afwachting van de resultaten. Tot die tijd hebben we alle lessen korter gemaakt zodat er tussen de lessen door 'gelucht' kan worden in de lokalen."

Een les op het HWC duurde voorheen 80 minuten. Nu is dat slechts 55 minuten. De 25 minuten die overblijven tussen de lessen door het inkorten van de roosters worden gebruikt om de lokalen te luchten. De deuren en ramen staan dan wagenwijd open.

Met de aantredende herfst en koude maanden op komst is dit een oplossing die al snel vervelende gevolgen kan hebben. Rector Bert Kozijn weet nog niet hoe de school hier mee om zal gaan. "Ik heb nog geen oplossing. We leven een beetje met de dag en als het echt kouder wordt gaat de verwarming hoger en dat zal ook effect hebben. Gelukkig gaan we in januari in ons nieuwe pand dat nu gebouwd wordt naast het huidige schoolgebouw. Die nieuwe school voldoet aan alle eisen, ook op gebied van ventilatie."