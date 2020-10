Docent geschiedenis is bang voor z'n eigen gezondheid: "In de gangen is het heel eng"

NOORD-HOLLAND - In de gang, bij de frisdrankautomaat en in de kantine: het dringende advies van minister Slob is om daar, buiten de leslokalen, mondkapjes te gebruiken. Dat zijn juist de plekken binnen het schoolgebouw waar een docent geschiedenis de meeste angst ervaart. "Ik denk af en toe: Ik ben dom bezig. Dat ik hier ben. Dat ik dit doe."

De docent die al meer dan 20 jaar actief is in het onderwijs doet zijn verhaal anoniem bij NH Nieuws. Tijdens de zomervakantie kwam de leraar al in actie om kerngezond aan het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen. "Ik ben astmatisch dus ik loop gewoon extra risico. Ik ben de hele zomer gaan sporten om topfit te blijven. Samen met een gymdocent zijn we bijna iedere dag gaan fietsen. Ik had geen zin om alleen maar binnen te zitten."

De geschiedenisleraar verheugde zich op de terugkeer in zijn lokaal. Toch bekroop hem steeds vaker een naar gevoel als hij aan de eerste lesweek dacht. "Het is angstig omdat ik een spring in 't veld ben. Ik vind het heel lastig om afstand te houden in de klas. Als je een zakje drop wil uitdelen aan een leerling dan gaat dat gewoon niet. Het liefst zou ik digitaal lesgeven. Ook al vond ik dat voor de zomervakantie een ramp, m'n hoofd zegt dat dat beter is. M'n hart wil op school staan."

Mega moeilijk

De constante twijfel over het wel of niet goed doen aan het fysiek lesgeven, heerst nog steeds bij de docent. "Ik vind het mega moeilijk. Ik had beter een ander vak kunnen kiezen in deze fase. Als je het loodje niet legt is er niks aan de hand. Toch loop ik iedere dag risico."

"Ik denk af en toe: Ik ben dom bezig. Dat ik hier ben. Dat ik dit doe. Mijn vrouw vindt het heel dubbel en vindt dat ik achter een scherm zou moeten zitten. Het is halfslachtig allemaal. Op andere scholen stellen ze van die plastic maskers beschikbaar. Die zou ik ook wel willen dragen als ik met leerlingen in de klas bezig ben."