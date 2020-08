Hermann Wesselink College schrapt deel lessen tot volgende week vanwege corona

Niet voor alle scholieren is het onderwijs geschrapt. De brugklassers gaan deze week wel naar school, maar dat gaat volgens een aangepast introductieprogramma.

Aanleiding voor de maatregel zijn de onbevredigende resultaten van het onderzoek naar de luchttoevoer in de lokalen, waar NH Nieuws gisteren over berichtte. De school schakelde een technisch bureau in om onderzoek te doen naar de ventilatiesystemen. Er is namelijk nog veel onduidelijkheid over de rol die de ventilatie speelt bij de eventuele verspreiding van het coronavirus.

Overleg

Naar aanleiding van deze onzekerheid is de school nog in overleg met de GGD over op welke wijze er straks weer onderwijs kan worden gegeven.

Ondertussen heeft minister Slob van Onderwijs aangekondigd scholen te gaan helpen met het snel op orde brengen van de ventilatiesystemen. Dat zou dan volgens het RIVM voldoende moeten zijn om verspreiding van het virus tegen te gaan. Op 1 oktober moeten alle scholen de ventilatiesystemen hebben gecheckt.