Een aquapark, strandhuisjes of een speelduin: honderd ideeën voor Hoorns stadsstrand

HOORN - Ze hebben hun fantasie flink op hun beloop laten gaan en talloze plannen bedacht. Inwoners van Hoorn is gevraagd om met ideeën te komen voor het toekomstige stadsstrand. En dat is gelukt! Bijna honderd unieke initiatieven zijn ingediend. In het najaar wordt het definitieve ontwerp van het strand gemaakt.

Een speelduin, beachvolleybal of een piratenspeelplek, het zijn slechts een paar van de ideeën. Van horeca tot sport en spel, op allerlei vlakken zijn er initiatieven ingestuurd. "We hebben soms zelfs bijna complete plannen binnen gekregen. Leuk om te zien dat het zo leeft en tot de verbeelding spreekt. De ideeën nu zijn vooral om de gemeente te inspireren voor het definitieve plan straks", aldus Rob Bennis van Voor een Mooie Stad.

In juni besliste de gemeenteraad over het ontwerp van het strand, en dit najaar wordt de verdere invulling uitgewerkt. Wethouder Arthur Helling: "We bekijken daarbij ook alle ideeën die voor het stadsstrand zijn ingebracht. Ideeën verwerken we waar mogelijk en wenselijk in het definitieve ontwerp. Een deel zullen we kunnen meenemen en een deel niet."

De gemeente Hoorn verwacht in november meer duidelijkheid te kunnen geven. "Ook starten we dit jaar met de eerste gesprekken met ondernemers om te komen tot een goede invulling van de horecavoorzieningen op het strand", aldus wethouder Helling.