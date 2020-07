Kogel door de kerk: zo ziet het stadsstrand van Hoorn er straks uit

HOORN - Het college en de raad zijn het eens over het ontwerp van het stadsstrand in Hoorn: er komt een lichte glooiing in het landschap waardoor auto's uit het zicht geparkeerd kunnen worden en de vertrouwde vorm van de Westfriese Omringdijk behouden blijft. Horinezen kijken reikhalzend uit naar het strand, al hadden omwonenden afgelopen week last van opstuivend zand.

De parkeerplaatsen worden in dit ontwerp door een glooiing in het landschap aan het zicht onttrokken. Waar mogelijk worden de parkeerplaatsen aangelegd met tegels waar gras doorheen kan groeien, zodat omwonenden niet over een betonnen vlakte uitkijken.

NU de kogel door de kerk is, kunnen de details worden uitgewerkt. De gemeente gaat na de zomervakantie in gesprek met bewoners en andere partijen om de gekozen variant invulling te geven. Zo worden de sport- en spelmogelijkheden en de verdere aankleding in samenspraak met bewoners vastgesteld. In september wordt een verkenning gestart voor horeca aan het stadsstrand.

Stuifzand

Omwonenden hebben afgelopen week de nodige overlast ervaren van de aanleg van het stadsstrand. De Alliantie Markermeerdijken stelt dagelijks het risico op stuifzand vast. Maandag was de verwachting dat de bovenlaag vochtig genoeg was om niet op te waaien, maar dat bleek een verkeerde inschatting.

Om verstuiving te voorkomen zet de Alliantie een waterwagen in om het zand vochtig (en zwaar) te houden. Een duurzamere oplossing is het aanbrengen van een harslaag op het zand. Vanwege het broedseizoen was dat tot nog toe verboden, maar de Alliantie hoopt met die techniek zandverstuivingen tijdens de bouwvak te voorkomen. Dan ligt het werk - net als op andere bouwplaatsen in Nederland - namelijk stil.

Om de bewoners van de nabijgelegen Westerdijk en de Lambert Meliszweg tegemoet te komen biedt de Alliantie aan een glasreinigingsbedrijf in te zetten. Deze bewoners worden per brief geïnformeerd.