Hoornse basisscholen maken waterjournaals over aanleg nieuw stadsstrand

HOORN - Bovenbouwleerlingen van basisscholen uit de Grote Waal hebben voor een film- en onderwijsproject een eigen reportage gemaakt over de aanleg van het stadsstrand. De leerlingen leren filmen en leren tegelijkertijd over de aanleg van de dijken die hen in de toekomst gaan beschermen.

Tijdens het project duiken de leerlingen in de rol van de dijken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zowel de Duitsers als de Geallieerden gebruikten de dijken destijds als wapen. De scholieren leren over de dijken van de toekomst en daar hoort de dijkversterking in de eigen wijk bij: het stadsstrand is ten slotte hun toekomst.

"De kinderen wonen in Hoorn en gaan naar school in de Grote Waal", vertelt initiatiefnemer Jet de Vries-Dijkstra. "Hoe leuk is het als ze dan leren filmpjes te maken en met media om te gaan, terwijl ze ook nog iets over hun eigen omgeving leren."

Journaal

Alle negen bovenbouwgroepen uit de Grote Waal gaan in de maand juni naar het stadsstrand en maken een eigen waterjournaal. Een aantal van de leerlingen bezoekt het stadsstrand als nieuwsgierige journalisten en anderen zijn juist experts die vertellen wat er tijdens de bouw allemaal gebeurt.

Alle negen waterjournaals zijn inzendingen voor een Facebook-wedstrijd. Na de zomervakantie wordt een winnaar gekozen en de Alliantie Markermeerdijken zorgt ervoor dat de makers van de winnende video een mooie prijs krijgen.

Bekijk hieronder het waterjournaal van de Ichthusschool.