Apollo Amsterdam neemt Rebergen over van Oostende

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo Amsterdam hebben zich versterkt met Ids Rebergen. De twintigjarige guard komt over van het Belgische Oostende, waar hij vorig seizoen een jaar ervaring heeft opgedaan.

Rebergen maakte twee seizoenen geleden zijn debuut in de Nederlandse Basketball League voor Den Bosch. Een seizoen later koos hij voor een uitstapje naar België, waar hij bij Oostende veel aan spelen toe kon komen in het tweede team.

Rebergen, jeugdinternational bij Oranje, keert nu dus weer terug in zijn geboorteland om te gaan spelen voor Apollo. Morgen staat de eerste wedstrijd voor de Amsterdammers in de Basketball League op het programma. De ploeg van trainer Laki Lakner neemt het vanaf 16.00 uur in eigen huis op tegen Feyenoord.