Basketballer Sergio de Randamie keert terug bij Apollo

AMSTERDAM - Sergio de Randamie keert terug bij Apollo Amsterdam. De afgelopen week 36 jaar oud geworden basketballer komt over van Leiden, waar hij de voorbije drie seizoenen speelde. De 2.01 meter lange forward speelde in het verleden al eerder voor de Amsterdamse basketballers.

De Randamie speelde eerst enkele jaren in Amerika (voor Midland CC en Houston, red.), voordat hij in 2007 naar Amsterdam vertrok. In 2008 en 2009 werd hij landkampioen met de hoofdstedelingen, waarna hij na vier jaar spelen naar het Groningse Donar vertrok. Omzwervingen via Landstede (2013/2014) en Den Helder Kings (2014/2015) leidden hem terug naar Amsterdam, voordat hij een jaartje in Rotterdam ging basketballen en vervolgens in het seizoen 2016/2017 weer voor Amsterdam uitkwam.

Vanaf het seizoen 2017/2018 kwam de Surinamer uit voor Leiden, waarmee hij vanwege de uitbraak van de coronacrisis zijn derde en laatste seizoen niet af kon maken. Komend seizoen begint hij aan zijn vierde avontuur bij Apollo. In welke divisie de Amsterdammers komend jaar uitkomen, is nog niet bekend. De club doet er in ieder geval van alles aan om in de hoogste Basketball League uit te kunnen komen, liet coach Laki Lakner eerder weten aan NH Sport.