Apollo Amsterdam knokt voor deelname eredivisie basketbal

Door de crisis stopt de geldstroom van één van de sponsoren van de club. “Dat was een klap voor iedereen”, aldus Lakner, die desondanks wel hoopvol is. “De situatie is zoals die is. Maar als ik nu zie hoe de mensen er dagelijks mee bezig zijn en hun best doen, ben ik optimistisch."

Maatschappelijke functie

Op de inzamelingspagina worden allerlei zaken te koop aangeboden. Van de eerder genoemde mondkapjes tot een workshop van de trainer. “Ik doe dat wel vaker”, zegt Lakner. “Op het moment dat het weer kan gaan we het doen, een workshop via videoverbinding gaat niet zo handig. Alle beetjes helpen.” Als hij denkt over het alternatief wordt hij daar droevig van: “Ik zou het heel erg jammer vinden als Apollo Amsterdam geen eredivisie zou spelen. Dat is niet alleen vanwege de grote historie van basketbal in Amsterdam, we hebben ook een grote maatschappelijke functie met zevenhonderd leden.”