Basketbalcoach Lakner: "Op dit moment weten wij niets"

AMSTERDAM - Laki Lakner is de nieuwe trainer van Apollo Amsterdam, maar hij weet nog niet in welke divisie zijn team speelt komend seizoen. "Het is nog onuidelijk of wij eredivisie of promotiedivisie gaan spelen en wanneer wij überhaupt gaan spelen. Op dit moment weten wij niets", aldus Lakner.

Thomas Brood / NH

Apollo Amsterdam heeft zich niet ingeschreven voor de Basketball League. "Het bestuur van de DBL houdt vast aan de deadline van 1 mei voor de inschrijving. Met het oog op de onzekere toekomst vindt het bestuur van Apollo het nu te vroeg om deze commitment aan te gaan. De DBL zegt dat je drie ton moet hebben wil je eredivisie spelen. Moet die lat niet veel lager in deze coronatijd?", vraagt Lakner zich af. Ook is het de vraag of Apollo een stapje lager in de promotiedivisie kan uitkomen. "De eredivisie is een aparte organisatie. Alle competities daaronder vallen onder de basketbalbond. De promotiedivisie bestaat uit 12 teams. Je kan dan niet zomaar zeggen ik wil meespelen met Apollo. Je hebt promotie-degradatie regelingen en je kan niet met een oneven aantal teams aan de competitie beginnen," aldus Lakner.

