Basketbalcoach Faijdherbe: "Het was tijd voor een relax momentje"

AMSTERDAM - Vijf jaar lang was hij de trainer van Apollo Amsterdam. "Ik trek de deur dicht met een goed gevoel. Ik heb er vrede mee. Door de coronacrisis is er een abrupt einde aan het seizoen gekomen. Dat pas wel weer bij mij, maar het is jammer dat wij het seizoen niet hebben kunnen afsluiten met de jongens", aldus Faijdherbe.

De 46-jarige inwoner van Diemen had vorig jaar al besloten om te gaan stoppen. Hij is toe aan wat nieuws en wil meer tijd aan zijn gezin besteden. "Het was tijd om een relax momentje te pakken", vertelt Faijdherbe.

Hoogtepunt en dieptepunt

"Het eerste jaar dat ik trainer was, presteerden wij best goed. Wij werden de giant-killer genoemd en hebben het heel veel teams moeilijk gemaakt in de Apollohal. Mijn rooie draad was dat wij altijd met lef en brutaal speelden. Als je dat dan terugziet, is dat mijn hoogtepunt." Natuurlijk beleefde de trainer ook moeilijke momenten. "Het afgelopen jaar hadden wij de selectie tot november niet op orde. Het duurde heel lang voordat wij een wedstrijd wonnen. Dat was een dieptepunt voor mij."

Dutch Basketball League

Apollo heeft zich voor komend seizoen niet ingeschreven voor de Dutch Basketball League. "Ik denk dat als er een eredivisie is, ze wel een kans maken om erin te komen. Ik denk dat het een financIeële kwestie nu is, maar dat men graag Apollo in de DBL wil hebben", aldus Faijdherbe. Overigens denkt de Noord-Hollander niet dat de competitie in september gaat beginnen. "Ik denk dat je moet streven naar 1 januari. Dan een halve competitie spelen. September is te vroeg om te beginnen. Als je dan tien jongens op het veld hebt. Met zweet enzo. En dan staan ze in contact met mensen buiten het veld. Ik denk dat dat niet haalbaar wordt."