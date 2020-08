Basketballers Apollo Amsterdam dolblij met deelname Dutch Basketball League

"Er was eigenlijk nooit een moment van angst of boosheid"

"In principe zouden sponsoren van vorig jaar doorgaan, maar dat zijn hard getroffen bedrijven", vertelt Apollo-trainer Laki Lakner. "Ik wist wel dat het daardoor moeilijk zou worden."

"Er was eigenlijk nooit een moment van angst of boosheid. Het was meteen een moment van actie, we gingen meteen kijken hoe we dit konden oplossen", laat teamcaptain Floris Versteeg weten.

