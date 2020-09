Basketbal: Apollo trekt Haarlemmer Skip Samson aan

AMSTERDAM - De basketballers van Apollo Amsterdam hebben zich versterkt met Skip Samson. De 24-jarige Haarlemmer komt over uit Duitsland.

"Het doel is om de play-offs te halen", zegt Samson op de officiële kanalen van de club. "Ik ben erg blij met mijn keuze voor Amsterdam. We werken hard, leren van de coaches en van elkaar. Ik verwacht een mooi seizoen met hopelijk veel fans in de hal."

De Noord-Hollander, die als shooting guard speelt, komt over van Cuxhaven Baskets uit Duitsland. Hij begon het seizoen nog bij het Duitse Aschersleben Tiger. Eerder kwam Samson uit voor Groningen en Leiden.