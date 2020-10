Dit zijn de tegenstanders voor AZ in de Europa League

Het is een zware loting voor de Alkmaarders. Het Italiaanse Napoli, waar onder andere oud-Ajacied Arek Milik onder contract staat, speelde de afgelopen jaren veelal in de Champions League en is dus een outsider voor de titel in dit Europese toernooi. Real Sociedad eindigde vorig seizoen als zevende in de Spaanse competitie en staat erom bekend een angstgegner te zijn voor grootmachten als FC Barcelona en Real Madrid. HNK Rijeka uit Kroatië eindigde vorig seizoen als derde in de nationale competitie.

AZ verzekerde zich voor de groepsfase van de Europa League, doordat zij zich in de tweede voorronde van het Champions League-toernooi wisten te ontdoen van Viktoria Plzen. Doordat de Alkmaarders onderuit gingen tegen Dinamo Kiev (2-0) en zodoende niet doorstoomden naar de play-offs om een Champions League-ticket, kwamen zij in de groepsfase van de Europa League terecht.

Speelschema

Op donderdag 22 oktober worden de eerste wedstrijden in de groepsfase gespeeld. Op donderdag 10 december staan vervolgens de laatste groepswedstrijden op het programma. Vrijdagavond wordt het speelschema bekend.

Bekijk hieronder het de volledige loting van de groepsfase van de Europa League. Een reactie van AZ-trainer Slot is later op de dag te vinden op onze site en app.