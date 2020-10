Trotse Koopmeiners na uitverkiezing voor Nederlands elftal: "Wauw"

ALKMAAR - Vrijdagmiddag werd bekend dat Teun Koopmeiners is opgeroepen voor de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Het is de eerste keer dat de AZ-aanvoerder is geselecteerd voor het 'grote' Oranje. "Dit voelt fantastisch", aldus een trotse Koopmeiners nadat de selectie bekend werd gemaakt.

"Toen ik het te horen kreeg werd ik er een beetje stil van", vervolgt de middenvelder. "Het is voor iedere jongen een droom om ooit in dat shirt te mogen spelen. Dat je dan nu definitief wordt opgeroepen en er een week bij mag zijn, dan is dat 'wauw'."

"Ik heb enorm veel berichten gehad. Natuurlijk ook contact gehad met mijn ouders, mijn opa en mijn vriendin. Zij reageerden allemaal hartstikke bijzonder, dus het was een mooi moment." Loting Koopmeiners reageerde ook direct op de loting voor de groepsfase van de Europa League. AZ werd daarin gekoppeld aan Napoli, Real Sociedad en HNL Rijeka. "Een pittige poule", meent hij."Het is iets anders dan weer helemaal naar het Oosten, waar we de laatste tijd vaak heen moesten. Zeker Napoli is een mooie, Champions League-waardige tegenstander. Maar ook Real Sociedad wordt zeker een flinke kluif."