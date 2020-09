Dinamo Kiev maakt einde aan Champions League-avontuur AZ

KIEV - AZ heeft zich niet weten te plaatsen voor de play-offs in de strijd om een Champions-League ticket. De ploeg van trainer Arne Slot had in een groot gedeelte van de wedstrijd de overhand in Oekraïne, maar moest uiteindelijk toch toezien hoe de thuisploeg met 2-0 te sterk bleek. Daardoor zit het Champions League-avontuur erop voor de Alkmaarders.

De eerste mogelijkheid van de wedstrijd, waarin voornamelijk AZ de bal had, was voor Dani de Wit. De middenvelder kreeg de bal niet goed onder controle nadat een voorzet van Albert Gudmundsson zomaar voor zijn voeten viel. Kort daarna dacht Myron Boadu de 0-1 binnen te tikken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd doordat de bal voorafgaand aan het doelpunt al over de achterlijn was geweest.

Diezelfde Boadu kwam voor rust nogmaals in scoringspositie. De spits kreeg de bal mee in de zestien meter na een passje van achteruit, maar de verdedigers brachten hem dusdanig uit balans dat hij niet tot een doelpoging kwam. De gastheren werden pas in de blessuretijd van het eerste bedrijf gevaarlijk. Een schot van Vitaliy Buyalskiy werd gekraakt door het hoofd van Ron Vlaar.

Rodrigues

Waar AZ ongetwijfeld met de beste bedoelingen uit de kleedkamer was gekomen, was het de thuisploeg die snel in de tweede helft op voorsprong kwam. Nadat Calvin Stengs eerst dicht bij de openingstreffer was met een afstandschot die net naast ging, was het Gerson Rodrigues die de Oekraïners op voorsprong zette. De oud-speler van Telstar zag hoe Buyalskiy profiteerde van geklungel in de AZ-defensie en rondde vervolgens verwoestend af.

