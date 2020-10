Slot acht AZ verre van kansloos in Europa League-groepsfase

ALKMAAR - Napoli, Real Sociedad en HNK Rijeka. Dat zijn de tegenstanders van AZ in de groepsfase van de Europa League, bleek vrijdagmiddag uit de loting. Arne Slot, trainer van de Alkmaarders, weet dat zijn ploeg in een zware groep terecht is gekomen. Toch ziet hij kansen om te overwinteren voor zijn ploeg.

Arne Slot over Europa League-loting AZ - NH Nieuws

"We vinden het heel mooi dat we tegen een Italiaanse en een Spaanse ploeg spelen", begint Slot kort na de loting. "Napoli is een heel mooie tegenstander en na Manchester United van vorig jaar is het nu weer heel gaaf dat we bij een club als Napoli in de poule zitten. We kunnen ons meten met een club die normaal gesproken in de Champions League actief is."

Quote "Het is niet zo dat we ons bij voorbaat kansloos achten" az-trainer arne slot

Napoli draait mee boven in de Serie A, terwijl Real Sociedad een serieuze naam is in de Spaanse Primera Division. "Maar wij vinden van onszelf dat we ook een heel hoog niveau kunnen halen", vervolgt Slot. "Dat zullen we ook moeten halen tegen deze tegenstanders. Het is niet dat we ons bij voorbaat kansloos achten, omdat er twee clubs uit zulke sterke competities bij ons in de groep zitten. Wij hebben vorig jaar thuis tegen Manchester United aangetoond dat we competitief aan hen waren. Dat moeten we nu weer gaan doen." Bekijk in de bovenstaande video het complete interview met Slot.