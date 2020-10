LIVE NH Sport: Jong PSV - Telstar en NAC Breda - Jong Ajax

Telstar-trainer Andries Jonker kent nauwelijks personele problemen en kan over dezelfde selectie beschikken als tegen FC Den Bosch. Het duel Jong PSV - Telstar begint om 18.45 uur. Edward Dekker doet verslag in Eindelijk Weekend en vanaf 19.00 uur in NH Sport.

Met tien punten uit vijf duels staan de Velsenaren op een fraaie vijfde plaats in de eerste divisie. De talenten van Jong PSV staan met zes punten op de dertiende plaats, maar zijn wel een gevaarlijke tegenstander. NAC had de handen vol (2-1) aan Jong PSV en in de uitdwedstrijden tegen Jong AZ (1-4) en Jong Ajax (1-2) nam de ploeg van trainer Peter Uneken de drie punten mee naar huis.

NAC Breda - Jong Ajax

Jong Ajax gaat bij de trotse koploper in de eerste divisie op bezoek. NAC Breda heeft na vijf speeldagen nog geen punten verspeeld en overlegt een overtuigdend doelsaldo: 14-3. Jong Ajax begon de competitie slecht, maar heeft na drie opeenvolgende nederlagen de laatste twee duels met ruime cijfers gewonnen van Go Ahead Eagles (0-3) en Excelsior (3-0). Veel hangt vanavond natuurlijk af van de spelers die trainer Mitchell van der Gaag in Breda tot zijn beschikking heeft.

Erik-Jan Brinkman is de verslaggever in het Rat Verlegh stadion dat eveneens gesloten zal blijven voor de fanatieke aanhang. De aftrap is om 21.00 uur.

Uiteraard blikken we in NH Sport vanavond ook vooruit op de andere Noord-Hollandse ploegen die later dit weekend in actie komen. Zondag bijt Ajax bij FC Groningen het spits af, gevolgd door Sparta Rotterdam - AZ en Roda JC - FC Volendam. NH Sport is er van 19.00 tot 23.00 uur. Rob Mooij en Stef Swagers zijn de presentatoren.