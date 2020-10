Trainer Jonker niet verbaasd over vijfde plaats met Telstar

VELSEN-ZUID - Vrijdagavond mag Telstar proberen om voor de tweede keer deze week drie punten binnen te slepen. De ploeg van trainer Andries Jonker versloeg maandag in eigen huis FC Den Bosch met liefst 6-1 en hoopt die overtuigende zege een goed vervolg te kunnen geven uit bij Jong PSV.

Pro Shots / Paul Meima

"Ik denk dat we de lijn van vorig seizoen hebben doorgetrokken", begint Jonker. "We halen behoorlijk veel punten. De start is goed geweest (tien punten uit vijf wedstrijden, red.). We kunnen van iedereen winnen, dus ook van Jong PSV. Maar we weten ook heel goed dat we van iedereen kunnen verliezen. We spelen in elk geval iedere wedstrijd voor de drie punten, dus dat gaan we vrijdag weer doen."

Quote "Vorig seizoen kwamen van vanuit de onderste regionen naar boven, dan valt het minder op" telstar-trainer andries jonker

De Velsenaren nemen met die tien punten momenteel de vijfde plaats in op de ranglijst van de eerste divisie. Voor de buitenwereld vrij opvallend, weet ook Jonker. "Maar als je kijkt naar het aantal punten dat we in 2020 hebben gehaald - of zo'n beetje de laatste 24 wedstrijden - dan zijn dat er heel veel", vult hij aan "Dus eigenlijk is het niet zo nieuw. Alleen vorig seizoen kwamen van vanuit de onderste regionen naar boven, dan valt het minder op. Nu staan we vijfde en valt het wel op dat Telstar veel punten haalt. De groep weet best dat ze wat in huis hebben." Alle hoeken zien De volgende opponent is zoals gezegd Jong PSV. Het lukte Telstar in het verleden nog niet om te winnen op De Herdgang. Het strijdplan voor deze editie? "Die beloftenploegen lijken allemaal op elkaar. Het zijn allemaal spelers die echt goed kunnen voetballen, maar uit het jeugdvoetbal komen. Daardoor hebben ze eigenlijk nog wel wat tijd nodig. Als je hen laat voetballen, dan ga je alle hoeken van het veld zien. Als je dat weet te voorkomen en zelf aan voetballen toe komt, dan zijn de rollen omgedraaid. Daar gaat het iedere keer om tegen de beloftenploegen, dus ook morgen." Tekst gaat verder onder de foto

Pro Shots / Sonny Lensen

De selectie van Jonker is ongehavend uit de strijd met FC Den Bosch gekomen en de oefenmeester kan dan ook uit dezelfde spelers kiezen als afgelopen maandag. Anthony Berenstein is er nog niet bij, ondanks dat het goed gaat met zijn herstel. "Hij zit op dit moment in zijn revalidatieproces deels nog bij de hersteltrainer en deels al bij de groep. Ik durf me niet aan een voorspelling te wagen wanneer hij weer minuten kan gaan maken, maar het gaat heel goed. Dat hij een deel van de trainingen - pass- en trapvormen, warming-up - mee kan doen, duidt erop dat hij nu echt op de goede weg is." Benamar Supporters van de Witte Leeuwen hoeven er overigens niet op te rekenen dat er tegen Jong PSV al een vervanger van Benaissa Benamar op het veld staat. "Hij is nog niet vertrokken", laat Jonker weten. "Er staat nog niets op papier. Zo lang we daar nog geen enkele euro voor hebben, en de tijd gaat nu dringen, kunnen wij niets ondernemen." Jong PSV - Telstar begint morgen om 18.45 uur en is uiteraard rechtstreeks te volgen in de radio-uitzending van NH Sport.