Tegenstander Jong Ajax houdt trainer uit voorzorg thuis

BREDA - Jong Ajax neemt het komende vrijdag op tegen NAC Breda, dat het tijdens die wedstrijd zonder trainer moet doen. Maurice Steijn, die de honneurs waarneemt bij de Brabanders, blijft uit voorzorg thuis. De oefenmeester is in aanraking geweest met iemand die besmet is met het coronavirus, bleek uit bron- en contactonderzoek.