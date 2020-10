Zware loting voor Ajax in groepsfase Champions League

AMSTERDAM - Ajax speelt dit seizoen in de groepsfase van de Champions League tegen Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland. Dat heeft de loting in Genève donderdag uitgewezen. De ploegen zijn ingedeeld in groep D.

Het is zeker geen makkelijke loting voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Liverpool, regerend landskampioen van Engeland, was in 2019 nog de winnaar van de Champions League, terwijl Atalanta de laatste jaren is uitgegroeid tot de revelatie van Italië. In het vorige seizoen werden de Italianen ternauwernood uitgeschakeld door het grote Paris Saint-Germain in de kwartfinales van het toernooi. Als laatste werd ook het Deense FC Midtjylland aan de groep toegevoegd.

Ajax plaatste zich voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal, doordat zij door de KNVB werden aangewezen als nummer één van het door corona onderbroken eredivisie-seizoen. Vorig seizoen eindigde het Champions League-avontuur van Ajax ongelukkig in de groepsfase, terwijl twee jaar geleden de halve finale werd gehaald.

Pot 2

De Amsterdammers werden van tevoren door de UEFA ingedeeld in pot 2. Daardoor ontliep de ploeg van trainer Erik ten Hag grootmachten als Manchester City en FC Barcelona. De eerste wedstrijden in de groepsfase van het Europese toernooi worden afgwerkt op dinsdag 20 en woensdag 21 oktober. Op 8 en 9 december staan de laatste groepswedstrijden geprogrammeerd.

Bekijk hieronder de volledige loting van de groepsfase Champions League