Stil bewonersprotest tegen overlast Tata Steel: "We zijn het superzat!"

Ook buurtbewoner Didier Dumoulin, vader van een zoon van zeven, maakt zich zorgen. "We zijn het superzat! Het afgelopen jaar kwamen de roetregens al vaak in het nieuws. Ons protest is vooral tegen het feit dat er niets aan gedaan wordt. In de laatste jaren wordt de stank steeds erger", vertelt hij.

Hoofdpijn

Deen vult aan: "Het is vandaag nogal viezig ja. Deze geur geeft me echt hoofdpijn", vertelt ze. "De overheid moet zorgen dat er gehandhaafd wordt, zodat we net als gewone buren naast elkaar kunnen leven", besluit Deen.