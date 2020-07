Omgevingsdienst zet tanden in zwarte rookpluim Tata Steel

Gisteravond leidde een bedieningsfout bij Tata Steel tot een zwarte rookpluim boven de staalfabriek, die in wijde omgeving te zien was. Volgens een woordvoerster van de Omgevingsdienst zijn er dezelfde avond door de staalfabriek twee meldingen gedaan. "De eerste betrof een melding over een rookpluim uit de schoorsteen van Hoogoven 7 als gevolg van een openstaande afsluiter die dicht had moeten zijn. De tweede betrof een melding dat er hierdoor meer kooksgas was ontstaan. We hebben hier ook een tiental meldingen van omwonenden over gehad."

De omgevingsdienst zegt de zorgen van omwonenden te begrijpen en heeft het staalbedrijf gevraagd om aanvullende informatie. "We willen onder andere weten welke stoffen er precies in de lucht zijn gekomen en in hoeverre deze gevaarlijk zijn voor het milieu. Hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat Tata Steel nu gaat doen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog eens gebeurt."

Tata Steel is de laatste weken vaker mikpunt geweest van kritiek na publicaties over een verhoogde kans op longkanker in de gemeente Beverwijk en nieuwe onderzoeksresultaten van het RIVM, waarin hoge concentraties ultrafijnstof werden gemeten.

Vervolgstappen

Tata Steel heeft veertien dagen de tijd om te reageren. Daarna worden de (mogelijke) vervolgstappen bepaalt.