Incident bij Tata Steel leidde tot 'onbekende hoeveelheid koolmonoxide en roet in de lucht'

IJMUIDEN - Een incident bij Hoogoven 7 heeft geleid tot een onbekende hoeveelheid koolmonoxide (CO) en roet in de lucht. Dat meldt Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied desgevraagd. Op maandag 13 juli ging het mis, waardoor vijf minuten een gitzwarte rook te zien was boven Tata Steel. Volgens de staalfabriek zijn de gevolgen - na eigen onderzoek - 'verwaarloosbaar'.

Bas Ouwehand

Toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied liet daags na het incident weten de zorgen van omwonenden te begrijpen, en exact van de staalfabriek te willen weten wat er was misgegaan. Tata Steel voerde onderzoek uit en rapporteerde aan de omgevingsdienst, zo legt een woordvoerster van OD NZKG uit. "Uit de reactie op onze uitvraag blijkt dat deze rookwolken zijn veroorzaakt doordat de kooksovengasklep op het verkeerde moment open stond. Als gevolg daarvan ontstond een flinke rookwolk, bestaande uit koolmonoxide en roet. Het is niet mogelijk te achterhalen hoeveel er is vrijgekomen. Toen een medewerker van Tata Steel door had dat de klep abusievelijk open stond, is de klep gelijk weer gesloten."

Quote "Rookpluimen met deze stoffen wil je niet in de lucht hebben en dit voorval had ook niet mogen gebeuren." Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

Een menselijke fout dus, dat wordt bevestigd door Tata Steel. Om herhaling te voorkomen zijn er maatregelen genomen. "Het klopt dat wij de werkinstructie hebben aangepast. Er is een extra controlemoment aan de procedure toegevoegd, om herhaling van de bedieningsfout uit te sluiten." Gevolgen

De uitstoot leidde tot kopzorgen bij omwonenden, maar dat lijkt volgens de staalfabriek niet nodig te zijn. Volgens de woordvoerder omdat de uitstoot 'recht omhoog de lucht inging', en doordat 'Hoogoven 7 zich op afstand van de woonomgeving bevindt'. Voor de OD is de rapportage die Tata Steel leverde geen reden tot nader onderzoek. " In dit geval is beoordeeld dat dat niet nodig was. Zoals eerder aangegeven houdt dit wel onze verdere aandacht en zullen we hier bij een volgende inspectie ook op letten." De OD gaat bij toekomstige inspecties controleren of de werkinstructie wordt nageleefd en wordt meegenomen in de opleiding.