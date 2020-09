Schouwburg Amstelveen verwacht vandaag duidelijkheid over ontheffing aantal bezoekers

AMSTELVEEN - Schouwburg Amstelveen verwacht later vandaag een besluit van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over een ontheffing van het maximaal aantal bezoekers. De instelling heeft dat te horen gekregen van de gemeente.

Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in de regio is het maximaal aantal bezoekers weer teruggeschroefd naar dertig personen. Het terugdraaien heeft tot grote onrust geleid onder culturele instellingen die net weer beginnen op te krabbelen.

“We hebben in het begin van de coronacrisis een eigen onderzoek gehouden, waaruit blijkt dat de meeste bezoekers zich veilig tot zeer veilig voelen over de coronamaatregelen die we hebben genomen”, vertelt Muntz. Naast bijvoorbeeld eerder genomen maatregelen worden bezoekers in de foyer en tijdens het wandelen naar de theaterzaal nu ook gevraagd om een mondkapje op te doen.

Financiële aderlating

Mocht er toch geen ontheffing komen dan, dan is dat een forse financiële aderlating voor de Schouwburg, zegt Muntz. “Als we niet meer dan dertig bezoekers binnen mogen hebben, dan is de kans groot dat we heel veel voorstellingen moeten terugtrekken, op een enkele misschien na.” Ze benadrukt dat dit alleen geldt voor het theatergedeelte van de schouwburg waar meer bezoekers in kunnen. De meeste filmvoorstellingen in de schouwburg kunnen wel gewoon doorgaan met een beperkt aantal bezoekers.