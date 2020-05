Schouwburg Amstelveen 'vreest het ergste als Rutte niet alsnog met maatwerk komt'

Daarbij is het theater ook afhankelijk van de artiest, want niet iedereen zal even graag voor dertig man publiek komen spelen, vertelt ze. "Als theaters opengaan, is het meer een geste aan het publiek en naar de artiest toe, die dan toch iets kan verdienen."

Grote pijnpunt voor de schouwburgdirecteur is het maximaal aantal bezoekers dat per 1 juni mag worden toegelaten: dertig. "Met dertig man, inclusief personeel, is het geen businessmodel voor een groot theater met alleen al in de grote zaal 675 zitplaatsen. Dat is niet te doen!"

"Minder reserves maakt dat we over niet al te lange tijd in de problemen komen"

De medewerkers hadden graag het seizoen normaal willen afmaken, maar dat zit er vanwege de coronacrisis niet in. Zuidema hoopt dan ook dat Mark Rutte vanavond met specifiekere regels komt, want de schouwburg heeft nauwelijks reserves en draait op dit moment verlies. "Dat maakt dat we over niet al te lange tijd in de problemen gaan komen", blikt ze vooruit. "Dan wordt het echt kijken of het loont om open te gaan."

De schouwburgdirecteur vreest dat er in de september nog steeds coronamaatregelen van kracht zijn, en voorstellingen met meer dan honderd man op het toneel uit den boze zijn. "Bovendien moet je afwachten of theaterbezoekers bereid zijn meer te betalen voor een ticket dat duurder is geworden vanwege de crisis."

Filmzaal

Behalve van de schouwburg is Zuidema ook directeur van de filmzaal, die in hetzelfde gebouw zit. Vanaf 1 juni wil ze in ieder geval beginnen met het vertonen van films, daarnaast hoopt ze van de zomer kindervoorstellingen te organiseren. "En dan is even de vraag of we in september weer een stap kunnen maken, kan er dan meer? Misschien gaat Rutte daar vanavond iets over zeggen."