Amstelveense cultuurinstellingen lijden bijna drie miljoen euro verlies door coronacrisis

AMSTELVEEN - De negen grote culturele instellingen in Amstelveen lijden dit jaar een verlies van bijna drie miljoen euro. Schouwburg Amstelveen, Poppodium P60, Platform C en het Cobra Museum hebben de gemeente daarom kwijtschelding van de huur gevraagd voor een periode van zes maanden. Nu is er alleen uitstel van betaling.

De gemeente onderzoekt of dat mogelijk is. Het gaat om een bedrag van maximaal 758.000 euro dat aan huur kwijtgescholden moet worden. Museum Jan, Cultuurcentrum Griffioen en het Amsterdamse Bostheater huren niet van de gemeente maar kunnen waarschijnlijk ook rekenen op financiële steun in de vorm van lastenverlichting.

Grote klappen

"Culturele instellingen hebben de eerste maanden van de coronacrisis de schok kunnen opvangen door gemeentelijke subsidies”, zegt wethouder Herbert Raat: “Nu de crisis langer duurt, teren ze snel in op hun reserves en dreigen er grote klappen te vallen".

Maar kwijtschelding van de huur alleen is niet voldoende. Om te overleven in de anderhalvemetersamenleving ontkomen de instellingen, die het moeten hebben van volle zalen, er volgens wethouder Raat niet aan om 'oude concepten' los te laten en met 'nieuwe ideeën' te komen.

Dat geldt volgens hem bijvoorbeeld voor P60 en de Schouwburg. Wat dat in de praktijk inhoudt is niet duidelijk. De wethouder wil daarover in gesprek met de instellingen.

Schouwburgdirecteur Dianne Zuidema zei eerder al tegen NH Nieuws dat de toekomst er somber uitzag. De schouwburg heeft nauwelijks reserves en draait verlies door de coronacrisis.