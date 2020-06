Bioscoop in Amstelveen weer open: "Het is erg stil nu met maar 30 bezoekers"

AMSTELVEEN - Zwarte kussens waar je niet op mag zitten, geen praatje met een onbekende buurman en een stoplicht bij de wc. De bioscoopzalen van de Schouwburg in Amstelveen zijn voor het eerst in maanden weer open, maar mét restricties.

Ook hier mogen maximaal 30 bezoekers naar de film. Directrice Dianne Zuidema van Schouwburg/Cinema: "Op stoelen liggen om de twee paar zwarte kussens waar je niet op mag zitten, zo blijven bezoekers toch 1,5 meter uit elkaar. Verder hebben we looplijnen en plexiglas voor medewerkers. Er is ook nog een stoplicht bij de wc. Dat stoplicht geeft rood als er al vier mensen binnen zijn. Groen geeft aan dat je weer naar binnen kunt."

Theater

De bioscoop is weliswaar open, maar de theaterzaal van de schouwburg blijft nog even dicht. Zuidema: "Theatervoorstellingen zijn financieel niet sluitend te krijgen met maar 30 bezoekers. We zijn die puzzel nog aan het leggen en denken over eerste voorstellingen in juli. Het is nog onzeker of dat doorgaat."

Avondje uit

De eerste bezoekers van de bioscoop zijn enthousiast. Er draaien meerdere films op de eerste dag dat het weer kan. "Het is weer als vanouds een avondje uit. Dus dit is heerlijk," aldus een van de bezoekers. Hoewel sommige filmliefhebbers het ook uitdagend vinden. "Ja ik vind het spannend. Mijn man heeft COPD. We zijn de afgelopen drie maanden nergens naar toe geweest, op boodschappen en een wandelingetje maken na."

Wennen

Als de film eenmaal is afgelopen drinken de filmliefhebbers bij de balie nog een drankje. "Ik heb er van genoten, maar het is gezellig en vreemd, want het is wel erg stil in de bioscoop." Een dame uit Amstelveen mist een onbekende naast haar in de grote bioscoopstoelen. "Een gezellig praatje met een toevallige buurman zit er niet in. Het is even wennen."