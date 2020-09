Aantal coronagevallen neemt nog steeds toe in West-Friesland

WEST-FRIESLAND - Het aantal coronagevallen in West-Friesland is de afgelopen weken flink toegenomen. Zo waren er volgens het RIVM in de eerste twee weken van september geen coronagevallen in Opmeer, maar in de laatste twee weken zijn daar 18 patiënten bijgekomen. Ook in de andere Westfriese gemeenten loopt het aantal mensen met corona op.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch en AT5

De gemeente Koggenland en de gemeente Hoorn worden nu in absolute cijfers het hardst getroffen. In de gemeente Hoorn waren volgens het RIVM in de afgelopen twee weken 87 besmettingen en in Koggenland waren dit er 41. Ook in Medemblik, Stede Broec, Drechterland, Opmeer en Enkhuizen nemen het aantal besmettingen de afgelopen twee weken toe. Tekst gaat door onder de foto

RIVM

"Virus indammen" Wethouder Win Bijman van de gemeente Koggenland liet eerder al aan NH Nieuws weten dat inwoners zich goed aan de coronamaatregelen moeten houden. "Wij willen vooral opnieuw de inwoners oproepen om de maatregelen in acht te nemen. Door dat te doen, kunnen we samen het virus indammen en een stijging van het aantal besmettingen voorkomen." Wel ziet hij dat mensen zich snel laten testen: "Daar zijn we heel blij mee, want op die manier blijft inzichtelijk hoe de besmettingen verlopen en hoe we daar op in kunnen spelen." Mondkapjesplicht In de gemeente Amsterdam wordt nu geadviseerd om een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. En als het aan de burgemeester van Amsterdam en Hilversum ligt, komt er een landelijke mondkapjesplicht. Burgemeester van Hoorn, Jan Nieuwenburg, ziet nu nog geen aanleiding tot het pleiten voor een landelijke mondkapsjesplicht. "Wij volgen de lijn van de minister in deze. Er zijn veel vraagtekens bij de nut en noodzaak van het gebruik van mondkapjes, ook wel effect dit heeft op naleving van de 1,5 metermaatregel." Volgens de burgemeester komt het Outbreak Management Team (OMT) nog met aanvullende adviezen over de mondkapjes. "Als er aanleiding blijkt om een landelijke verplichting in te stellen, volgen wij dat uiteraard ook."