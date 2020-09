Amsterdam adviseert mondkapjes in alle publieke binnenruimtes

AMSTERDAM - Burgemeester Femke Halsema adviseert iedereen in Amsterdam om mondkapjes te dragen in alle publieke binnenruimtes. Dat zei ze vanavond tijdens een persconferentie in de Stopera. "We vragen opnieuw heel veel van inwoners en ondernemers."

Het advies geldt ook in de horeca en voor contactberoepen. Ze vraagt ondernemers om een mondkapverplichting op te nemen in het deurbeleid. Verplichten doet ze het niet, vanwege juridische risico's. Ook zal er niet op gehandhaafd worden.

De situatie voor Amsterdam is inmiddels verhoogd naar de hoogste alarmfase 'ernstig'. Halsema zei dat de hoofdstad nu hoog staat in de internationale lijsten van het aantal besmettingen. "De druk op onze zorg wordt enorm. Ik spreek artsen die pijn in hun buik hebben voor wat gaat komen", vertelde de burgemeester.

Amsterdammers moeten hun contacten 'drastisch beperken'. "Het is in onze regio niet meer te achterhalen waar mensen besmet zijn geraakt", zei Halsema. "Fysieke ontmoetingen moeten een uitzondering worden. Je zoekt elkaar alleen nog op als het noodzakelijk is."

Steunmaatregelen

De gevolgen van de aangescherpte maatregelen zullen volgens Halsema 'ongelofelijk hard' zijn voor Amsterdam. "Het is zeer voorstelbaar dat er faillissementen in horeca- en culturele sector zullen volgen." De gemeente zal met het kabinet in gesprek gaan over steunmaatregelen. "We willen die gevolgen verzachten."

Voor 'gebouwen van groot belang' zal er een ontheffingsbeleid komen. Het is nog niet duidelijk welke gebouwen of instellingen dit zijn. Dat zullen de veiligheidregio's de komende dagen bekijken. "Het richt zich met name op culturele instellingen, maar niet uitsluitend", zei Halsema hierover.

Daling besmettingen

De strengere maatregelen zullen de komende drie weken gelden. Dan zal de situatie opnieuw worden bekeken. "Als we niet de gewenste resultaten halen, dat wil zeggen een daling van ten minste 40 procent ten opzichte van het huidige aantal besmettingen, dan zullen er nog strengere maatregelen moeten komen", aldus de burgemeester.

Om dat te voorkomen is volgens Halsema iedereen nodig. "Alleen als iedereen zich aan de maatregelen houdt, kunnen we hoop hebben op betere tijden in onze nabije toekomst."

Halsema had ook nog een boodschap voor de inwoners van haar stad: "Mijn hart gaat uit naar iedereen, en in het bijzonder jonge mensen, die de bewegingsvrijheid en elkaars nabijheid moeten missen. Naar ouders en hun kinderen, thuiswerkers, voetbalfans en ouderen", zei ze. "Voor iedereen geldt dat het nu extra moeilijk is om de moed er in te houden. Ik hoop van harte dat mensen in onze regio, dat Amsterdammers naar elkaar blijven omkijken en hulp bieden aan degene die het zwaar hebben en eenzaam zijn."