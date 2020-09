Strengere coronaregels: horeca uiterlijk 22.00 uur dicht en mondkapjes in Amsterdamse winkels

NOORD-HOLLAND - Om de opmars van het coronavirus te stuiten, heeft het kabinet vanavond een uitgebreid pakket coronamaatregelen aangekondigd dat vanaf morgen 18.00 uur voor drie weken geldt. De meeste maatregelen worden in het hele land van kracht, maar er zijn ook regels die alleen in de grootste coronabrandhaarden als Amsterdam gaan gelden. NH Nieuws zet de belangrijkste maatregelen voor je op een rij.

ANP

Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken wordt aangepast in thuiswerken 'tenzij dat echt niet anders kan'. "Dus ook geen teambuilding of bedrijfsuitjes", benadrukt Rutte. Als er binnen een bedrijf toch een coronabesmetting is, kan het betreffende bedrijf voor twee weken worden gesloten. In het verlengde daarvan raadt het kabinet aan om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. "Winkelen is geen uitje, dus doe het alleen", benadrukt Rutte. Maximale groepsgrootte Tenzij er sprake is van mensen uit hetzelfde huishouden, mag je met maximaal vier personen in een kleinere groep samenkomen. Dat betekent dat er maximaal vier vrienden (die niet tot hetzelfde huishouden behoren) in een restaurant bij elkaar aan tafel mogen zitten.

Verder beperkt het kabinet de maximale groepsgrootte van gezelschappen in de buitenlucht tot veertig personen. Binnen wordt een limiet gesteld van dertig personen, wat betekent dat dat het maximale aantal mensen is dat bijvoorbeeld in een restaurant aanwezig mag zijn. Uitzondering voor onderwijs en demonstraties Wat betreft de groepsgrootte worden er uitzonderingen gemaakt voor bijvoorbeeld onderwijs, demonstraties en kerkbezoek. Waar we in huiselijke kring tot nu maximaal zes mensen mochten ontvangen, luidt het advies nu om dat te beperken tot drie personen (van 13 jaar en ouder). Omdat het volgens Rutte 'absurd' zou zijn op 'doorstroomlocaties' als dierentuinen, musea en winkels het aantal personen te beperken tot dertig, geeft het kabinet de veiligheidsregio's de vrijheid om te bepalen 'wat voor die specifieke situatie verantwoordelijk is'. Mondkapjes verplicht in winkels Amsterdam Winkels moeten een verplicht deurbeleid gaan hanteren, en twee keer per dag een speciaal uur inplannen voor kwetsbare groepen, zodat ook "zij veilig boodschappen kunnen doen". Belangrijke aanvullende maatregel voor de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is dat het dragen van een mondkapje geadviseerd wordt bij winkelbezoek, en winkeliers klanten mogen weigeren als zij geen mondkapje dragen. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaf in een reactie op de persconferentie het advies om in alle publieke binnenruimtes in haar stad vanaf nu een mondkapje te dragen. Vanwege juridische risico's zal daar niet op gehandhaafd worden, voegde ze daaraan toe.

Horeca en sport De hardste klappen vallen in de horeca en de sportsector. In heel het land moeten horecagelegenheden uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Vanaf 21.00 uur mogen er geen nieuwe gasten meer naar binnen. Publiek bij sportwedstrijden is de komende drie weken taboe. Ook kantines van sportverenigingen moeten de deuren die periode gesloten houden. Om het bron- en contactonderzoek van de GGD's eenvoudiger te maken, wordt het bij bezoek aan alle contactberoepen verplicht om je gegevens achter te laten. T-splitsing De eerste effecten van de vanavond aangekondigde maatregelen verwacht het kabinet over tien à veertien dagen te merken. Dat betekent dat er rekening mee wordt gehouden dat het aantal dagelijks gemelde besmettingen ook de komende twee weken nog verder zal oplopen. Was er de afgelopen dagen sprake van rond de 3.000 besmettingen per dag, over tien à veertien dagen zullen dat rond de 5.000 besmettingen zijn, sprak 'coronaminister' Hugo de Jonge zijn verwachting uit. Over drie weken - de duur waarvoor de vanavond aangekondigde maatregelen gelden - staan we volgens de minister op een T-splitsing. Als het reproductiegetal (nu ca. 1,3) is teruggedrongen, kan weer worden overgegaan op een meer regionale aanpak, als het aantal besmettingen desondanks snel blijft stijgen, kan het zijn dat de regels opnieuw worden aangescherpt.