Hilversumse horeca over aangescherpte coronamaatregelen: "Enorme klap voor ons allemaal"

Het flink stijgende aantal coronabesmettingen leidt ertoe dat het kabinet de coronamaatregelen vanaf vanavond aanscherpt. Voor horeca betekent dat de deuren al om 22.00 uur dichtmoeten, terwijl er een uur eerder al geen nieuwe gasten meer naar binnen mogen. "We zagen dat de afgelopen dagen wel aankomen, want je zag het steeds meer de verkeerde kant op gaan. Maar het is toch ontzettend zuur", zegt Loois, uitbater van eetcafé De Gulle Graef aan De Ontbijttafel op NH Radio.

De horecaondernemers verwachten dat ze door de strengere regels veel omzet gaan mislopen. "Doordeweeks zal het nog wel meevallen, maar voor in de weekenden gaan we het echt merken. Dan kunnen we lang niet het aantal mensen kwijt dat we normaal kwijt kunnen. Gelukkig hebben we wel een verwamd en overdekt terras, waardoor wat toch nog wat extra mensen kunnen verwelkomen, maar het zijn natuurlijk lang geen normale aantallen."