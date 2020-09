Hilversumse horeca wil winterterrassen: ook met slecht weer 'coronaproof' borrelen

HILVERSUM - Een opsteker voor Hilversumse horecaondernemers: nu het goede weer achter de rug is, hoeven de terrassen nog niet naar binnen. Ze mogen van de gemeente tot het einde van het jaar blijven staan. Dat zorgt ervoor dat de cafés en restaurants ook komende winter gasten 'coronaproof' buiten kunnen ontvangen. Er wordt nu gewerkt aan plannen om dat ook aantrekkelijk te maken.

Veel horecaondernemers worstelden met hun plannen voor komende winter. Nu het mooie weer achter de rug is, gaan veel mensen normaal gesproken weer van het terras het café of restaurant in. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat horecaondernemers dan veel minder gasten zouden kunnen ontvangen en daardoor dus veel minder omzet zien.

Een overdekt terras moet dat probleem oplossen. Hilversumse horecaondernemers op onder meer de Kerkbrink hebben al tenten die de terrassen overdekken. Zo ook Frank Loois, eigenaar van eetcafé de Gulle Graef. “De vergunning die wij hebben gekregen om het terras uit te breiden en de tenten neer te zetten heeft ervoor gezorgd dat wij deze zomer onze omzet nog redelijk hebben kunnen vasthouden. Hierdoor zijn we uitgekomen op ongeveer 95% van onze normale zomeromzet”, vertelt de Hilversummer. Doorgaan met de overdekte terrassen is dan ook cruciaal voor de ondernemers.

Winterterrassen met heaters

Dat de terrassen mogen blijven staan is mooi, maar de horecaondernemers zijn er nog niet. Ze willen hun terrassen aanpassen tot 'winterterrassen'. De bedoeling van de winterterrassen is dat de ondernemers de tenten aan het pand vastzetten, heaters plaatsen en dat de tenten aan meerdere zijden dicht kunnen. Zo kunnen de gasten ook met slecht en koud weer, veilig borrelen op de Hilversumse terrassen.

Het zorgt ervoor dat de horeca meer gasten kan blijven ontvangen en dus ook meer omzet kunnen genereren. Maar het moet het ook voor gasten aantrekkelijk blijven maken om überhaupt te komen. “Wij merken dat veel mensen graag buiten blijven zitten en liever een jas aantrekken dan naar binnen gaan. Daarom denk ik dat een winterterras ook nog aantrekkelijk zal blijven.”

Of de terrassen verder mogen worden aangepast, hangt nu af van de gemeente. De horecaondernemers hebben ondertussen een vergunning aangevraagd voor hun plannen.