Gooise horeca kritisch op scherpere maatregelen: "Gaat dit het nou oplossen?"

'T GOOI - Het is zover: het flink stijgende aantal coronabesmettingen in 't Gooi zorgt ervoor dat het risiconiveau in onze regio naar 'zorgelijk' gaat. Dat betekent dat er vanaf zondag om 18.00 uur strengere maatregelen gaan gelden: kroegen moeten om 1.00 uur dicht, samenkomsten met meer dan vijftig personen zijn niet meer toegestaan. Gooise horeca-ondernemers zijn kritisch op de maatregelen. "Waarom wordt er weer als eerst naar ons gekeken?", vragen ze zich af.

Gooise kroegbazen verwachten dan ook niet dat ze tegen grote problemen gaan aanlopen. "Het maakt voor ons geen verschil. Normaal gesproken mogen we doordeweeks tot 1.00 uur open en op vrijdag en zaterdag tot 2.00 uur, maar dat doen we al een hele tijd niet meer. We merken dat er al veel minder mensen rond die tijd nog in de kroeg zijn of willen. Dat horen we ook vaker", zegt kroegbaas Pieter Kors van het Weesper café 't Helletje.

"Je mag alleen naar binnen als je geen klachten hebt en alles wordt gecontroleerd. Als je ergens veilig bent, is het wel in de horeca"

Zijn Bussumse collega Rogier Jansen van café 't Raedthuys reageert hetzelfde. "De tijd dat we tot 4.00 uur open waren is door het coronavirus al een tijdje niet meer. We gaan nu vaak al veel eerder dicht. Als het terras leegloopt is het vaak al mooi geweest. We kunnen niet alle mensen die we op het terras hebben zitten het café in laten. We willen dan ook niet zeggen dat de één wel mag en de ander niet. En al zouden we dat willen: dat levert heel vaak onnodige discussies op die soms nog uit de hand lopen. Dat willen we niet. We sluiten gewoon rond een uur of half een de tent. Dan is het ook wel mooi geweest. Wij gaan dan ook niet veel merken van het feit dat we om 1.00 uur dicht moeten zijn. Dat hoor ik van meer collega's."

'Cafés veilige omgeving'

Mede doordat de maatregelen volgens hen weinig zoden aan de dijk zetten, zijn de Gooise horeca-ondernemers kritisch op de aangekondigde strengere maatregelen. "Wat gaan we hier nou mee voorkomen?", vraagt Jansen zich hardop af. "Mensen gaan nog steeds nog naar de kroeg komen en moeten in sommige gevallen alleen wat eerder naar huis. Neemt dat het gevaar voor corona nou weg? Als ik naar mijn eigen gasten kijk: de coronaregels worden hier goed nageleefd. Pas als er veel drank in de man komt, merk je pas dat het lastiger wordt om de coronaregels na te leven. Maar dat is echt niet in dat laatste uurtje, hoor. Dat is al veel eerder. En dan nog: het aantal gasten dat echt over de schreef gaat is beperkt. Er wordt netjes afstand gehouden, handen gewassen, we spreken mensen van te voren aan als ze binnen komen en ik heb verhuisdozen vol met contactgegevens van gasten voor het geval er een besmetting is. Waar ben je nu veiliger dan in de horeca?"

Ook Kors meent dat juist de horeca nu veilig is als je verspreiding van het coronavirus wil tegengaan. "Als je ergens alles kunt controleren, is het wel bij de horeca. De meeste besmettingen komen nu vanuit de thuissituatie. Daar is niets te controleren. Je zou toch zeggen dat je de mensen dan beter in een gecontroleerde omgeving als een café kunt hebben zitten."

Horeca als eerst de dupe

De Gooise horeca-ondernemers vragen zich hardop af waarom er bij de strengere maatregelen als eerst naar de horeca wordt gekeken. "Volgens mij staan we pas ergens op de zevende plaats als het gaat om de oorsprong van coronabesmettingen. Het meeste komt uit thuissituaties. En ik vraag me echt af waarom er bijvoorbeeld niet naar sportverenigingen wordt gekeken. Daar zijn de risico's veel groter", betoogt Kors. Jansen staat er hetzelfde in: "Ga eens naar de supermarkt of naar de bouwmarkt. Daar hangen de mensen vaak alweer over elkaar heen. Daar moet je naar kijken en wat aan doen. Die groei van het aantal coronabesmettingen komt echt niet bij ons vandaan. Misschien ga je met deze strengere maatregelen een paar procent aan coronabesmettingen tegen, maar dit is echt niet het ei van Columbus."

Flinke klap voor nachtclubs

Wie wel wat gaan merken van de strengere maatregels zijn de nachtclubs in Hilversum. Nachtclub Shots is pas net weer open na een half jaar dicht te zijn geweest. De strengere maatregelen zijn een enorme klap. "We draaien net weer erg lekker. We werken hard om de opgelopen schade wat in te kunnen halen. Als we nu eerder dicht moeten, scheelt ons dat een hoop omzet", zegt manager Daan Walet.

Shots hoopt de schade op te vangen door twee uur eerder open te gaan. "Maar het is natuurlijk de vraag of onze gasten dan meteen al komen. We zijn van een nachtclub. Daar ga je niet om 20.00 uur al heen. En daarbij: ik wel geen klanten 'afpakken' van onze andere horecacollega's. Het is maar te hopen dat onze klanten dit pikken. Dat moeten we afwachten."